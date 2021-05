Déconfinement du sport: bientôt 25 joueurs permis à l'extérieur

Certains détails entourant la reprise des sports pendant la période estivale au Québec ont été dévoilés, jeudi, lors d’une conférence de presse du gouvernement provincial.

Ainsi, il a été annoncé par la ministre Isabelle Charest, déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, que diverses mesures de déconfinement du sport allaient être mises en place dès le 11 juin en zone jaune.

«Dans les régions qui passeront en jaune, les sports et les activités de loisir supervisés seront permis à l’extérieur en groupe de 25 personnes à compter du 11 juin, a-t-elle indiqué, précisant que la décision a obtenu l’aval de la Santé publique. Les contacts brefs, comme ceux au soccer, au baseball ou au volleyball notamment, seront permis.»

Évidemment, la situation demeure embêtante pour plusieurs circuits d’élite, où bien souvent, au soccer ou au baseball, on compte plus de 25 joueurs parmi les deux équipes en place.

De plus, la ministre Charest a pris soin d’indiquer que le tout «pourra se faire si et seulement si la situation épidémiologique continue de s’améliorer».

«Il ne faut pas baisser la garde, c’est très important pour la suite des choses», a-t-elle lancé.Des tournois à la fin juin?

Dans les zones vertes, aux alentours du 25 juin, les activités, y compris compétitions et tournois, pourront comprendre 50 personnes à l’extérieur et la moitié à l’intérieur. Par ailleurs, toujours en zone verte, les sports de combat pourront recommencer. La ministre n’a toutefois pas identifié de date à ce sujet, disant viser la fin juin. De plus, les sports sans contact seront permis en zone rouge.

En plus du nombre de joueurs limité à 25 à partir du 11 juin, les couleurs reliées aux différentes régions n’est pas sans laisser différentes ligues inter-régionales dans un certain doute.