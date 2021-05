Les billets du prochain match des Canadiens à des prix astronomiques

Malgré l’annonce disant que seuls les détenteurs de billets de saison pourront assister au sixième match de la série opposant les Canadiens de Montréal aux Maple Leafs de Toronto, plusieurs partisans motivés pourront tout de même être au Centre Bell, samedi, s’ils sont prêts à débourser une coquette somme.

Le site de revente de billets Ticketmaster montre qu’un bon nombre d'abonnés ont mis en vente leur place, et ce, à un prix faramineux.

Selon le site, il serait possible de se procurer un billet pour 1000 $ minimum. Il s'agit de places situées dans les sections 300 de l'amphithéâtre. Les gens souhaitant être le plus près possible de la glace devront payer plus de 4000 $!

Le journaliste Renaud Lavoie avait rapporté que ceux ayant un abonnement de saison pouvaient acheter une place entre 150 $ (pour un siège bleu) et 330 $ (pour un siège rouge).

Le premier ministre du Québec, François Legault, avait annoncé il y a quelques jours que le Centre Bell pourra accueillir jusqu’à 2500 partisans pour le reste des séries éliminatoires. Les comptoirs des concessions alimentaires demeureront fermés.