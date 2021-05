Erik Gustaffson en renfort

L’attaque du Canadien de Montréal en arrache grandement depuis le début de la série face aux Maple Leafs de Toronto. Quatre buts en quatre matchs. Une sécheresse attribuable en partie à l’inefficacité du jeu de puissance. Aucun but en 13 occasions. Pour remédier à la situation, un défenseur sera appelé en renfort. Alexander Romanov? Non. Erik Gustafsson.

Acquis à la date limite des transactions, le Suédois sera dans la formation, jeudi soir, pour le cinquième match de la série prévu au Scotiabank Arena.

«On m’a dit de me tenir prêt, mercredi soir. Et voilà, c’est une bellle opportunité et ça va être plaisant. Mon objectif est de garder mon jeu simple et d’aider cette équipe à gagner», a brièvement commenté Gustafsson, jeudi, en vidéoconférence.

«C'est la raison pour laquelle il est là, pour nous aider en avantage numérique, c'est un gars patient avec la rondelle», a justifié l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, à propos de son choix de miser sur Gustafsson plutôt que Romanov, qui ne souffre pourtant d'aucune blessure.

Brett Kulak est laissé de côté pour faire de la place au nouveau venu. Aucun autre changement n'est apporté à la formation.

En cinq matchs avec le Tricolore en saison régulière, Gustafsson a récolté deux mentions d’aide. Auparavant, il avait marqué un but et ajouté neuf aides en 24 rencontres avec les Flyers.

En carrière, l’athlète de 29 ans a une expérience de 15 matchs de séries éliminatoires, avec les Blackhawks de Chicago (2016) et les Flames de Calgary (2020).

Rappelons que le Canadien tentera d’éviter l’élimination une première fois jeudi soir à Toronto. La formation de la Ville Reine a l'avantage 3 à 1 dans la série et pourrait donc accéder au deuxième tour éliminatoire avec un quatrième gain de suite.

«C’est supposé être plaisant, il faut s’amuser, a pour sa part mentionné l’attaquant Brendan Gallagher. Ça fait partie de notre travail en tant qu’athlète de faire face à la présente situation.»

Générer de l'attaque

Le Tricolore devra absolument trouver le moyen de créer de l'offensive.

Avec 13 buts en quatre matchs, les Leafs ne semblent pas avoir beaucoup de difficulté avec la défensive du Bleu-Blanc-Rouge, malgré la perte de John Tavares et de Nick Foligno. En leur absence, c'est William Nylander, avec quatre buts, qui a pris les choses en main. Nylander a amassé un total de cinq points, tout comme Alexander Kerfoot, avec un filet et quatre aides. Par chance que le gardien du Canadien Carey Price a volé quelques buts à ses adversaires.

Jack Campbell et Price devraient prendre leur place devant leur filet respectif, jeudi soir. En cas de victoire des Leafs, ces derniers affronteront les Jets de Winnipeg au prochain tour éliminatoire.

-La rencontre de ce jeudi soir entre le Canadien et les Maple Leafs sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct dès 18 h 30.