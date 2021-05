Phil Mickelson et Tom Brady de retour au Match

Ayant décroché de grandes victoires dans leur sport respectif cette année, Phil Mickelson et Tom Brady feront de nouveau équipe lors de la prochaine présentation du Match, une compétition amicale de golf qui les opposera cette fois à Bryson DeChambeau et Aaron Rodgers le 6 juillet.

Sur le parcours The Reserve at Moonlight Basin situé à Big Sky, au Montana, les deux duos s’affronteront sous une formule modifiée à coups alternés. Vainqueur du plus récent Super Bowl, Brady retrouvera Mickelson, gagnant du Championnat de la PGA le week-end passé, après qu’ils eurent plié l’échine au Match II l’an passé devant Tiger Woods et Peyton Manning. À cette époque, l’événement avait eu lieu au Medalist Golf Club à Hobe Sound, en Floride, et avait permis d’amasser plus de 20 millions $ pour la lutte à la COVID-19.

La première édition du Match avait été tenue en novembre 2018 et Mickelson avait défait Woods dans une confrontation individuelle au terme de 22 trous, une prolongation de quatre trous ayant été nécessaire.

Le choc mettant aux prises les deux tandems cette année constituera une occasion pour Rodgers de venger en quelque sorte sa défaite subie en finale de l’Association nationale de la NFL l’hiver passé. Brady et les Buccaneers de Tampa Bay avaient disposé des Packers de Green Bay au compte de 31 à 26 avant de remporter le Super Bowl.