La performance des Canadiens de Montréal dans leur série contre les Maple Leafs a de quoi en faire rager plusieurs.

Non seulement l’équipe ne marque pas, mais elle est aussi déclassée à tous les niveaux par les torontois, qui mènent d’ailleurs la confrontation 3-1.

Le pauvre rendement du CH a d’ailleurs été au centre d’une discussion animée, mercredi, à l’occasion du segment «Les Recrues», présenté lors de l’émission «JiC» (voyez le tout en vidéo principale).

Les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau y ont dévoilé leur plus grande déception chez les joueurs du Tricolore en ce très tiède tournoi printanier.

Martineau a ouvert le bal, ne mâchant pas ses mots à l’endroit de Brendan Gallagher.

«Pour moi, la plus grande déception, c’est Gallagher. Il a pris la peine, avant même le début de la série, de dire qu’il était à 100%. S’il est vraiment en parfaite santé, pouvez-vous m’expliquer pourquoi il ne va pas se poster devant le filet, ne va pas dans la circulation lourde, ne tire pas au but et ne gagne pas ses batailles à un contre un? Quelle est son excuse?»

Crédit photo : AFP

Le journaliste en a rajouté une couche, critiquant de façon très crue la prise de décisions de l’attaquant du CH.

«Au-delà de tout ça, ce qui m’inquiète dans le cas de Gallagher et ça dure depuis plusieurs saisons déjà, c’est son manque de lucidité offensive. Il a la tête dans le jockstrap! Très souvent, ses coéquipiers sont seuls, mais Gallagher est trop occupé à essayer de lancer du coin de la patinoire ou de derrière le filet.

«Ce genre de décision donne la rondelle aux joueurs des Maple Leafs. Déjà qu’on ne passe aucune espèce de seconde en territoire adverse, Brendan aide les torontois à sortir de leur territoire! Je suis renversé par ça à chaque fois...»

Jeff... «Pétrin»?

Pour Nicolas Cloutier, la plus grande déception de la Sainte-Flanelle est sans contredit Jeff Petry.

Le journaliste se dit d'avis que l’inconstance du no 26 est tristement liée aux insuccès de l’équipe.

«Je suis tanné de son jeu "Jekyll et Hyde". Ses performances et contre-performances, depuis plusieurs années, sont étroitement associées aux résultats du CH. Je peux vous en faire un court résumé. Il est bon dans la "bulle", Montréal élimine Pittsburgh. Début de saison tonitruant cette année à l’image de celui des Canadiens. Inversement, la pire séquence du Tricolore, cette saison, a coïncidé avec un très mauvais rendement de Petry.

Crédit photo : Photo Pierre-Paul Poulin

«Et jusqu’ici, en séries, les défenseurs de l’équipe n’ont récolté aucun point. Quand tu as une défensive aussi archaïque, si Jeff Petry ne s’active pas, tu es mort. Il y a une chaînon de transmission manquant entre la défense et l’attaque. Si le no 26 ne performe pas, il n’y en a pas, d’attaque soutenue. Petry me déçoit beaucoup, car c’est l’une des clés de la victoire!»

Le cœur et l’âme de l’équipe?

Anthony Martineau s’est alors empressé de souligner la pertinence de l’intervention de son collègue, en profitant pour prendre la balle au bond.

«J’aime beaucoup que tu parles de Petry comme d’un potentiel catalyseur, car c’est un peu la même chose pour Gallagher. Quand le CH jouait mal, tout le monde répétait que c’était lié au fait que le no 11, qu’on vend comme le cœur et l’âme de l’équipe, était sur la touche.

«Là, il revient dans la formation et on voit ce que ça donne contre les Maple Leafs. Si c’est vraiment le cœur et l’âme de l’équipe, on a un maudit problème. Il a deux buts à ses 20 derniers matchs de séries! Il est où, quand ça compte, Brendan?»

Cloutier a, à ce moment, ramené sur la table un vieux souvenir concernant Gallagher.

«Je me souviens du point de presse où Bergevin parlait de la prolongation de contrat qu’il avait consentie à Gallagher. Il avait peine à retenir ses larmes devant, disait-il, l’exemple de bravoure qu’était Brendan Gallagher.»

Jean-Charles Lajoie n’a alors pu retenir une triste, mais pertinente boutade.

«Cette crise de larmes risque de se poursuivre pour Bergevin dans les prochaines années, mais pas pour les mêmes raisons. Gallagher commence l’an prochain un contrat de six ans et 6,5 M$...»

Le segment «Les Recrues», impliquant Nicolas Cloutier et Anthony Martineau, est présenté chaque mercredi, 17h15, à l’émission «JiC».