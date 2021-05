Séries LNH: les Hurricanes de retour à la maison

Les Hurricanes de la Caroline retrouveront le confort de leur PNC Arena, mardi soir, alors qu'ils affronteront les Predators de Nashville lors du cinquième match de la série entre les deux équipes.

Le match sera présenté à TVA Sports 2, dès 20h.

La série est égale 2-2.

Les Hurricanes avaient remporté les deux premiers duels au PNC Arena, 5-2 et 3-0, avant de subir deux défaites en deuxième période de prolongation lors des troisième et quatrième matchs au domicile des «Preds». C'est Luke Kenin et Matt Duchene qui avaient joué les héros pour la formation du Tennessee.

Le gagnant de cette série affrontera au prochain tour l'équipe qui sortira victorieuse entre le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride.