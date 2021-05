Quel «jeu» du préposé à l'équipement des Predators!

Même s’il n’a pas noirci la feuille de pointage ou même effectué un jeu spectaculaire sur la glace, un membre de l’organisation des Predators de Nashville a réussi le jeu du match dans leur victoire de 4 à 3 en deuxième prolongation contre les Hurricanes de la Caroline, dimanche, soit le préposé à l’équipement Pete Rogers.

Sur la séquence victorieuse, Luke Kunin a brisé son bâton en zone neutre. Avant de rejoindre ses coéquipiers en zone offensive, l’attaquant est passé au banc des siens, afin de récupérer un nouveau bâton. Dès son arrivée, Rogers l’attendait avec une perche toute neuve.

Ce changement de bâton rapide a permis à Kunin de se diriger dans l’enclave sans attirer l’attention des défenseurs adverses, déjà en position. Il a ainsi reçu une passe de Mikael Granlund et a su tromper la vigilance du gardien Alex Nedeljkovic pour créer l’égalité 2-2 dans la série.

«Nous avons applaudis Pete après le match, de dire l’entraîneur-chef John Hynes. C’est un gérant d’équipement d’expérience, il est impliqué dans le jeu et quand [Kunin] brise son bâton, il saute par en arrière, et je crois que si on retourne voir la vidéo, on peut le voir prendre un grand pas en arrière, vers le bâton, et s’emparer du bon.

«Il est arrivé dans la zone légèrement en retard, alors c’est une situation plus difficile à négocier pour les défenseurs. C’est vraiment un jeu magnifique de Granlund d’être capable de le repérer à cet endroit, mais je lève certainement mon chapeau à Pete Rogers aussi.»

Celui qui a près de 23 ans d’expérience au sein de l’organisation des «Preds» ne pourra pas se vanter d’avoir obtenu une mention d’aide sur le but vainqueur, mais il pourra certainement raconter à de nombreuses reprises, la fois où il a permis, grâce à son travail acharné, à son équipe de créer l’égalité 2-2 dans leur série de premier tour contre les Hurricanes lors des éliminatoires 2021.

Les Predators tenteront de remporter un troisième match consécutif, mardi à Raleigh.