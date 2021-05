Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Bergeron n'aime vraiment pas la façon de jouer des Canadiens de Montréal.

L'ancien entraîneur ne s'est pas gêné pour critiquer la formation dirigée par Dominique Ducharme, lors de sa chronique Sans filet, mardi.

«C'est gênant! Je trouve ça épouvantable! Il n'y a aucune imagination. Les défenseurs patinent avec la rondelle et ne savent jamais quand la donner. Les ailiers sont obligés d'arrêter. On lance la rondelle dans le territoire des Leafs. C'est une ''joke''! Combien de chances de marquer de la part du Canadien, ce soir? On essaie d'aller chercher le but à 60 pieds! On ne marquera pas comme ça dans la LNH!»

