Les Rays sont trop forts pour les Blue Jays

Pour la quatrième fois en autant de duels, lundi après-midi au Dunedin Stadium, les Rays de Tampa Bay ont trouvé le moyen de vaincre les Blue Jays de Toronto, ayant toutefois eu de besoin de deux manches supplémentaires pour l’emporter 14 à 8.

Les hommes du gérant Kevin Cash ont ainsi obtenu une 11e victoire consécutive, balayé leurs rivaux et dérobé le premier échelon de la section Est de la Ligue américaine aux Red Sox de Boston.

En 11e manche de l’affrontement du jour, les vainqueurs ont fait mal paraître le lanceur Joel Payamps (0-2). Ce dernier a donné un but sur balles et deux simples aux trois frappeurs qu’il a affrontés. La claque de Francisco Mejia a permis à deux coureurs de toucher la plaque et de briser une égalité de 7 à 7.

L’artilleur Tim Mayza a ensuite remplacé Payamps, mais les frappeurs des Rays ont poursuivi leur travail de démolition. C’était d’ailleurs la première fois que les Blue Jays concédaient sept points dans une manche supplémentaire depuis le 26 août 2014, lors d’un affrontement contre les Red Sox.

La balle voyage dans la défaite

Avant le fatidique 11e engagement, les Jays avaient réussi à rester dans le match grâce à leur puissance à la plaque. À la 10e reprise, un coup de circuit de deux points de Marcus Semien avait nivelé la marque. Vladimir Guerrero fils avait fait de même en huitième, ce qui avait forcé l’éventuelle tenue de manches supplémentaires.

C’était la deuxième fois que le jeune homme de 22 ans expulsait la balle à l’extérieur des limites dans ce duel. Il a porté son total de coups de circuit à 15 en 2021.

D’ailleurs, sept des huit points de l’unique formation canadienne du baseball majeur ont été produits grâce à des longues balles. En plus de Guerrero fils, Lourdes Gurriel fils et Teoscar Hernandez ont réussi des circuits.

Santiago Espinal a été l’unique représentant du club de la Ville Reine à produire un point sans étirer les bras. Il l’a fait avec un faible roulant en 11e.

Les Blue Jays tenteront de mettre fin à une séquence de six défaites, mardi, lorsqu’ils seront de passage au Yankee Stadium pour le premier d’une série de trois matchs contre les Bombardiers du Bronx.