Les «Canes» ne se découragent pas

Même s’ils ont perdu les deux derniers affrontements de la série les opposant aux Predators de Nashville, les Hurricanes de la Caroline n’ont aucunement l’intention de modifier leur approche pour la suite de la série de premier tour.

Dimanche, les «Canes» ont été vaincus 4 à 3 en deuxième prolongation. C’était la seconde fois qu’ils baissaient pavillon en temps supplémentaire. La série est d’ailleurs égale 2 à 2.

«En regardant la partie, c'est assez évident de repérer ce qui nous permet d'avoir du succès. Nous sommes intenses en échec-avant, nous envoyons des rondelles au filet et nous jouons de façon nord-sud. C'est la recette du succès», a analysé l'attaquant Jordan Martinook, lors des conférences de presse qui ont suivi le quatrième affrontement des siens en éliminatoires.

«Nous les épuisons et c'est ce que nous voulons faire, a-t-il ajouté. Ils vont marquer des buts, mais nous devons nous en tenir à ce qui nous apporte le succès. Ce ne sont que deux matchs en prolongation qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre.»

Le défi Saros

S’ils veulent renouer avec la victoire, les joueurs des Hurricanes devront trouver un moyen de perturber le gardien Juuse Saros. L’homme masqué des «Preds» a très bien fait dans les deux gains des siens, réalisant notamment 110 arrêts sur les 117 lancers que ses rivaux ont envoyés en sa direction.

«Il joue très bien, a affirmé l'entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind'Amour. On aimerait évidemment marquer plus de buts. Ils ont de gros défenseurs qui font du bon travail pour nous empêcher de profiter des retours. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était un très bon match, comme l'autre soir. Nous travaillons avec acharnement et nous faisons ce qu'il faut pour obtenir des occasions de marquer. Leur gardien joue bien, ça fait partie [du jeu].»

Le club de la Caroline devra également profiter de l’indiscipline de ses adversaires. Il n’a pas été en mesure de s’inscrire à la marque une fois en quatre occasions, dimanche, et affiche un pauvre rendement de 2 en 14 depuis le début de la série.

«Selon moi, nous devions tirer profit de l'avantage numérique, a exprimé Brind'Amour. Nous avons eu de bonnes chances, mais [Saros] a été bon. Il faut trouver le moyen d'en profiter. Si tu continues de frapper à la porte, tu vas finir par marquer des buts.»

Les Hurricanes et les Predators se retrouveront mardi soir, lorsque les hostilités reprendront à Raleigh.