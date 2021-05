Cole Caufield: une comparaison flatteuse

Jon Merrill a côtoyé d’excellents patineurs lorsqu’il évoluait avec l’équipe du programme de développement américain et avec la formation des États-Unis au Championnat mondial des moins de 20 ans.

Dans la LNH, avec les Devils du New Jersey, les Golden Knights de Vegas et, plus récemment, les Red Wings de Detroit, le défenseur de l’Oklahoma s’est aussi mesuré aux meilleurs joueurs adverses.

Voyez le point de presse de Jon Merrill dans la vidéo, ci-dessus.

À savoir à quel joueur l’arrière des Canadiens de Montréal compare son jeune coéquipier, Cole Caufield, sa réponse a de quoi flatter le gagnant du Hobey-Baker, qui n'a que 10 matchs sous la cravate dans la LNH.

«Je crois qu’une comparaison facile est Patrick Kane, à part qu’il (Kane) lance de la gauche, en raison de ses mains et pieds rapides, puis ses habiletés de marqueur», a souligné Merrill en point de presse, lundi.

«Nous espérons qu’il pourra faire son entrée en nous offrant de l’énergie.»

Merrill s’est dit impressionné par la façon dont se comporte l’ailier droit de 20 ans dans les parages de l’équipe.

«Il est confiant sans être arrogant (cocky). Il croit en ses moyens en tant que joueur et comme personne. C’est rafraîchissant.»

Après avoir participé aux éliminatoires de la NCAA, Caufield s’est joint au Rocket de Laval pour deux matchs, récoltant trois buts et quatre points.

L’athlète originaire du Wisconsin a ensuite pris part à 10 matchs avec le grand club en saison régulière, amassant quatre filets et cinq points.

«Il ne se défile pas comme s’il était meilleur qu’un autre, mais il se promène dans les parages en sachant qu’il peut avoir un impact, a raconté Merrill.

«Nous sommes excités de voir ce qu’il peut faire ce soir et nous avons confiance qu’il pourra bien faire pour nous.»

Le 3e match Canadiens-Maple Leafs sera présenté à TVA Sports et TVA Sports direct dès 18h30 pour l'émission d'avant-match.