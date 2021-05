EN DIRECT | Les points de presse du CH

Le jeune attaquant Cole Caufield affrontera les Maple Leafs, lundi, lui qui endossait un gilet de régulier à l'entraînement matinal.

Il complétait une intéressante unité en compagnie de Nick Suzuki et de Joel Armia sur la patinoire du complexe d'entraînement de Brossard.

Ci-dessus, voyez le point de presse de Dominique Ducharme en direct.

«J'ai su ce matin que je jouerais. C'est excitant!», a-t-il commenté en en visioconférence.

«Évidemment, c’est un match des séries. Je vais apporter de l’énergie pour aider l’équipe à gagner et je ferai tout ce que je peux pour améliorer nos chances. Ce sera une soirée assez spéciale.»

De plus, Caufield a été inséré sur la deuxième vague d'une attaque massive inerte, avec Corey Perry, Jesperi Kotkaniemi, Brendan Gallagher et le défenseur Jeff Petry.

Tomas Tatar semblait quant à lui laissé de côté, mais Dominique Ducharme a confirmé qu'il sera de la formation. Jake Evans, qui a raté le match no 2, et Eric Staal ne joueront pas.

«J'ai été le [Tatar] voir et il va jouer, a indiqué Dominique Ducharme. Staal n'est pas à cent pourcent et ne jouera pas. On veut que tout le monde soit à 100%.»

La série est actuellement égale 1-1. Le CH a surpris les Leafs lors de la première confrontation, 2-1, mais a été déclassé 5 à 1 à la deuxième. Pourtant, il avait marqué le premier but de la soirée avant de voir la formation de la Ville Reine en inscrire cinq sans réplique.

Les attaquants des Leafs William Nylander et Auston Matthews ont amassé trois points chacun dans les deux premiers matchs.

Tyler Toffoli et Joel Armia, chez le Tricolore, ont obtenu deux points.

La confrontation sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18 h 30, avec l'émission d'avant-match.

Les trios et paires du CH à l'entraînement matinal

Byron-Danault-Anderson

Armia-Suzuki-Caufield

Toffoli-Kotkaniemi-Gallagher

Lehkonen-Staal-Perry

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Merill