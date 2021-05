Les Red Sox se font rejoindre au sommet

Meneurs de la section Est de la Ligue américaine de baseball depuis près du début de la saison, les Red Sox de Boston ont finalement été rejoints, dimanche à Philadelphie, en s’inclinant 6 à 2 contre les Phillies.

Cette défaite, jumelée à la victoire des Rays de Tampa Bay face aux Blue Jays de Toronto, a créé une égalité au sommet de la section.

Au Citizens Bank Park, une première manche de quatre points des Phillies leur a permis de voguer vers ce gain.

Rhys Hoskins a entamé le tout avec un simple permettant à Odubel Herrera de croiser le marbre. Plus tard, Hoskins et Alec Bohm ont tranquillement pu trotter vers la plaque grâce à un circuit de Brad Miller contre Eduardo Rodriguez (5-3).

Andrew McCutchen et Herrera ont produit les deux autres points des gagnants, à leur huitième tour au bâton.

Au monticule, Zack Wheeler a connu un excellent départ. En sept manches et un tiers de travail, il a fait mordre la poussière à 12 frappeurs. Il a commis sa première bourde en huitième manche, en accordant un coup de circuit à Franchy Cordero. Au final, Wheeler (4-2) a accordé trois coups sûrs et un seul but sur balles.

Les Yankees s’en sortent au dernier moment

À New York, un but sur balles accordé à Aaron Judge en neuvième manche, lorsque les buts étaient remplis, a permis à Clint Frazier de marcher vers le marbre et de procurer un gain de 5 à 4 aux siens contre les White Sox de Chicago.

Dans la demi-manche précédente, les visiteurs avaient créé l’égalité grâce à une frappe en solo d'Andrew Vaughn.

Réputés pour frapper la longue balle, les Bombardiers du Bronx n’ont pas inscrit un seul point de cette manière. Tout à l’opposé, les visiteurs ont produit l’ensemble de leurs points ainsi. Tout comme Vaughn, Yasmani Grandal et Jose Abreu ont respectivement frappé des circuits bons pour un et deux points.

La médiocrité suit les Orioles

À Washington, les Orioles de Baltimore ont poursuivi leur saison médiocre avec une défaite de 6 à 5 contre les Nationals.

Les deux équipes ont été plutôt actives dès leur premier tour au bâton, car les visiteurs ont produit trois de leurs points et avant de voir l’équipe locale répliquer avec quatre points.

Kyle Schwarber a été le plus productif avec deux points produits, grâce à sa longue balle en première manche. Du côté des Orioles, Trey Mancini et Maikel Franco ont aussi produit deux points.