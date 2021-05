L’entraîneur du CF Montréal, Wilfried Nancy, semblait exaspéré à la suite de la défaite de ses hommes au compte de 2-1 contre le FC Cincinnati, dernière équipe au classement de la MLS.

Après avoir raté plusieurs occasions en attaque, Montréal a pris les devants 1-0 avant de flancher en fin de rencontre et de prendre deux buts.

«On ne peut pas se permettre de perdre un match comme ça», a déploré Nancy, en point de presse.

«Il va falloir être encore plus tueurs pour terminer ces matchs-là. Si on analyse nos matchs froidement, on a eu beaucoup d'opportunités de les tuer et on ne l'a pas fait», a-t-il souligné plus tard.

Nancy a également commenté le fait que Cincinnati a inscrit ses deux buts sur coup de pied arrêté, ce qui semble demeurer une faiblesse année après année du côté de la formation montréalaise.

«Est-ce un problème de positionnement ou d'attitude? Pour moi c'est un problème de tout (...) encore une fois le travail fera la différence», a-t-il indiqué.

Voyez son point de presse en entier en vidéo principale.