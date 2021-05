«On a été vraiment ébranlés» -Félix Séguin

Autant les partisans du Canadien de Montréal que ceux des Maple Leafs de Toronto ont été bouleversés par le choc à la tête subi par John Tavares, jeudi. L’animateur Félix Séguin et l’analyste Patrick Lalime n’y ont pas fait exception.

Lorsque le genou de Corey Perry a brutalement atteint le capitaine des Leafs au visage, les spectateurs ont certainement été nombreux à être empathiques et à être troublés. Mais pour Séguin et Lalime, qui animent les reportages des matchs du Tricolore sur les ondes de la chaîne TVA Sports, aucun relâchement n’était permis.

Écoutez le balado «Sur la passerelle» dans le lecteur, ci-dessus.

Faisant preuve de professionnalisme en ondes, les deux hommes ont tenu le coup jusqu’au moment de faire place aux commanditaires.

«La mise en échec était solide. Puis tu vois le joueur tomber dans une position vulnérable, et au même moment, Perry revenait en repli défensif. Quand j’ai vu le contact et la façon dont il est demeuré sur la patinoire dans une position fâcheuse, ce n’est pas le genre de situation que tu veux voir», a dit Lalime lors du plus récent épisode du balado «Sur la passerelle», dans lequel les deux hommes amènent les auditeurs dans les coulisses du reportage.

«Quand il a essayé de se relever, on a vu ses yeux, la détresse dans son visage. Nous, on est allé en pause publicitaire, et c’est à partir de ce moment qu’on a été vraiment ébranlés», a ajouté Séguin, dont la plus grande crainte est de décrire une mort en direct.

Parvenant à rester concentré, Lalime s’est malgré tout remémoré d’autres mauvais moments passés sur la glace, et il a également eu une pensée pour les proches de Tavares.

«Ce n’est pas une situation que tu veux vivre. Ça vient me chercher un petit peu. Les dommages, on va le savoir dans les prochains jours. Tu penses, dans ces moments-là, à ses coéquipiers, mais aussi à sa famille à la maison aussi.»

Séguin et Lalime abordent une multitude d’autres sujets dans cet épisode, du jogging matinal dans les rues de Toronto aux raisons qui expliquent cette victoire de 2 à 1 du Tricolore.