«Ma fille s'est mise à pleurer quand elle a vu ça...»

La blessure subie par John Tavares en première période du match de jeudi entre les Maple Leafs et le CH en a troublé plusieurs.

Du nombre, on compte le descripteur des matchs du Tricolore sur les ondes de TVA Sports, Félix Séguin, qui, impuissant, a dû décrire en direct l’horrible scène.

En entrevue au podcast «La Dose», Séguin, visiblement encore affecté, s’est confié à l’animateur Jean-Philippe Betrand.

«Honnêtement, ça nous a pris une bonne période, à Patrick Lalime et moi, pour retrouver le goût de décrire. John Tavares est un père de famille, un conjoint. De le voir en détresse comme ça, c’était dur.

«Dans ma carrière de descripteur, j’ai rarement vécu un événement de la sorte. Si je veux être franc à 100%, j’ai vraiment eu peur à un moment donné. Quand il a voulu se relever, c’est comme s’il était porté par une espèce d’adrénaline et ça n’a pas donné de belles images du tout...»

Selon le descripteur, l’ambiance dans l’amphithéâtre, au moment du contact, était glaciale.

«On pouvait entendre une mouche voler, honnêtement. Tavares a joué avec plusieurs joueurs du CH sur la scène internationale et tout le monde a été très solidaire.»

Félix Séguin a aussi confié que la scène avait été très dure à voir pour sa petite fille.

«Il était encore tôt dans le match, donc elle était à l’écoute à la maison. Mais elle s’est mise à pleurer quand elle a vu ça et ma femme a dû la consoler. Elle m’a envoyé un texto pendant le match. Moi, ma plus grande crainte en tant que descripteur, c’est de décrire un décès et je ne veux pas que ça m’arrive...»