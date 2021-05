Carey Price dans «la tête des Maple Leafs»?

Après cette victoire surprenante face aux Maple Leafs de Toronto, est-ce que l’avantage est maintenant du côté des Canadiens de Montréal?

Selon l’analyste Guillaume Latendresse, cela ne fait aucun doute. Plusieurs facteurs expliquent le fait que le Tricolore a maintenant le vent dans les voiles à la suite du premier match de la série de premier tour.

Un joueur du Tricolore a d’ailleurs permis à Montréal d'envoyer un puissant message aux Leafs.

«Oui le Canadien a pris l'avantage. Oui Carey Price a mis un doute dans la tête des Leafs. Donc, pour moi en ce moment, le Canadien se couche léger, prêt et en confiance et du côté des Leafs on se questionne», a lancé Latendresse à l’émission «Dave Morissette en Direct».

Aux yeux de l’ancien joueur de la LNH, un arrêt spectaculaire de Carey Price en fin de rencontre pourrait avoir un impact tout au long de cette série.

«L’arrêt de Price sur Mitch Marner, c’est pas juste un arrêt de routine, ça prend un gardien élite pour faire ça et Carey est dans la tête des Leafs de Toronto», ajoute-t-il.

Latendresse estime néanmoins que les Maple Leafs de Toronto, qui ont terminé la saison régulière au premier rang de la section Nord, sont loin d’être éliminés.

«C’est 1-0, mais c’est une longue série et les Leafs sont capables de gagner des matchs sur la route.»

