Combat : Nick Foligno s'explique

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto Nick Foligno a jeté les gants face à l'attaquant des Canadiens de Montréal Corey Perry, jeudi soir, dans le premier match de la série.

Pourquoi? Parce qu'il a vu son capitaine, John Tavares, étendu sur la glace, tout simplement.

«Mon capitaine était étendu sur la patinoire, c'est malheureux, je ne crois pas que c'était malicieux de sa part (Perry), mais mon capitaine était sur la glace et tu ne veux pas voir ça, a-t-il expliqué aux médias après la rencontre.

«Je n'ai rien vu, comme je l'ai dit c'est malheureux, mais je devais répondre au geste et aller de l'avant. Ce n'est pas un code, c'est du hockey de séries, on est une famille et j'ai répondu.»

Voyez le point de presse de Nick Foligno dans la vidéo ci-dessus.