Une suspension guette Nazem Kadri

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nazem Kadri risque une suspension, car il devra justifier auprès du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey un geste commis mercredi, durant le deuxième match de la série contre les Blues de St. Louis.

L’ancien des Maple Leafs de Toronto aura à s’expliquer sur la plateforme Zoom relativement à un coup asséné au défenseur Justin Faulk. Ce dernier a été frappé à la tête au milieu de la troisième période et est demeuré longuement étendu sur la patinoire. Il s’est dirigé vers le vestiaire et n’est pas revenu au jeu. Son assaillant a été chassé de la rencontre.

«Ce gars-là est incapable de se contrôler. En séries, il est un récidiviste notoire, a déploré le joueur d’avant des Blues Brayden Schenn, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. Il a frappé un gars en position vulnérable et tout ce qu’il a trouvé de mieux à faire, c’est de heurter sa tête. On doit se concentrer sur les parties 3 et 4 à domicile et la ligue s’occupera du reste.»

«C’est un coup dangereux et une suspension doit être imposée», a ajouté son coéquipier Ryan O’Reilly.

En 2019, Kadri avait été sanctionné pour un double-échec à l’endroit de Jake DeBrusk, des Bruins de Boston, lors du deuxième duel de la série impliquant les Leafs. Le circuit Bettman l’avait puni pour le reste de cette confrontation éliminatoire. Depuis 2013, il a reçu cinq suspensions.

L'Avalanche mène 2-0 dans cette série de premier tour face aux Blues.