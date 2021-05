MLS: une quatrième femme obtient la présidence d’une équipe

Le Fire de Chicago a annoncé l’embauche de Ishwara Glassman Chrein à titre de présidente du club, jeudi.

La femme, qui détient près de 20 ans d’expérience comme gestionnaire, sera responsable des opérations commerciales de l’équipe de la Major League Soccer. Elle est également devenue la quatrième dame à obtenir un poste de présidente dans une formation du circuit Garber.

«Je suis ravi de rejoindre le Fire à un moment aussi important de l’histoire du club, a déclaré Glassman Chrein dans un communiqué. J’ai la chance de me retrouver avec une équipe ayant un propriétaire qui aime Chicago, qui se soucie profondément des joueurs et du personnel et qui est pleinement investi dans la construction d’une équipe connaissant du succès sur les terrains de soccer et à l’extérieur.»

Glassman Chrein amorcera officiellement son mandat avec le Fire le 1er juin prochain. Précédemment, elle était à la tête du service des partenariats sportifs chez Yahoo Sports/Verizon Media.

«En Ishwara, nous avons déniché une cadre dynamique et d’expérience pour diriger nos opérations commerciales, a indiqué le propriétaire du Fire, Joe Mansueto. Elle est une dirigeante passionnée et enthousiaste. Elle a fait ses preuves dans la création d’entreprises et l’augmentation des revenus. Nous croyons qu’elle peut considérablement élargir notre base de partisans et être une ambassadrice forte de notre club.»