LHJMQ: Ethan Gauthier, premier de classe

Le pivot des Cantonniers de Magog Ethan Gauthier est le meilleur espoir disponible en prévision du prochain repêchage de la LHJMQ qui aura lieu les 25 et 26 juin.

La centrale de recrutement du circuit Courteau a diffusé jeudi son classement final des principaux joueurs susceptibles d’être sélectionnés. Pour la première ronde, elle prévoit que huit défenseurs et 10 attaquants seront nommés.

Dans le communiqué envoyé aux médias, la LHJMQ précise que Gauthier est un joueur de centre né à Phoenix «qui joue beaucoup plus gros que sa stature porte à croire. Le rapide joueur de centre est très évasif et joue de la bonne manière dans l’ensemble des trois zones. Gauthier est également un très bon fabricant de jeu et il a une bonne touche autour du filet. Il est le genre de joueur que tout entraineur adorerait avoir au sein de son équipe. Solide sur ses patins, il joue avec puissance et intensité», précise-t-on.

Tyler Peddle, de l'École Shattuck-Saint Mary's, et Vincent Collard, des Élites de Jonquière, suivent Gauthier au sommet du classement.

Les choix de la ronde initiale se feront le 25 juin, tandis que ceux des tours 2 à 14 et du repêchage américain s’effectueront le lendemain. Le Phoenix de Sherbrooke parlera d’entrée de jeu, suivi des Eagles du Cap-Breton et du Drakkar de Baie-Comeau.