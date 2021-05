«On peut gagner» - Jonathan Huberdeau

Même si son équipe tire de l'arrière 2-0 dans la série contre le Lightning de Tampa Bay, Jonathan Huberdeau est confiant de voir les Panthers renverser la vapeur.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Il faut rester positif, c'est une longue série. Si on gagne le prochain match, on peut revenir dans la série. On aurait dû gagner la première partie. On a donné trois buts en désavantage numérique. On sait qu'ils ont un bon jeu de puissance et il faut rester discipliné. Dans le deuxième match, on a manqué plusieurs chances en première période et ils en ont profité pour marquer deux buts. On n'a pas été en mesure de revenir dans le match par la suite.»

La série se transporte maintenant à Tampa Bay et le Québécois soutient que l'heure n'est pas à la panique. Les Panthers savent ce qu'ils doivent faire pour réussir à remporter les matchs serrés.

«On ne panique pas, on peut gagner. On a confiance en notre équipe. Il faut juste réussir à aller chercher le but important. On n'a pas peur de jouer sur la route et on veut bien faire à Tampa.»

