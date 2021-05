Les Flames terminent en beauté

Les Flames de Calgary ont conclu leur saison régulière 2020-2021 avec un imposant gain de 6 à 2 sur les Canucks de Vancouver, mercredi après-midi, au Scotiabank Saddledome.

Les deux équipes canadiennes devaient encore disputer des rencontres, malgré le fait que les séries éliminatoires se soient amorcées un peu plus tôt cette semaine. Cette anomalie est le résultat d’une éclosion de COVID-19 qui a importuné l’équipe de la Colombie-Britannique.

Dans l’affrontement du jour, Brett Ritchie et Derek Ryan ont sonné la charge chez les vainqueurs. Les deux hommes ont chacun amassé trois points. Le premier a inscrit un but et s’est fait complice de deux des réussites de ses coéquipiers, tandis que le second a fourni trois mentions d’aide.

Matthew Tkachuk n’a pas été reste, lui qui a fait bouger les cordages à deux reprises. En obtenant des aides sur ces deux filets, Johnny Gaudreau a atteint le cap des 30 mentions d’assistances.

Dillon Dubé, Andrew Mangiapane et Connor Mackey ont inscrit les autres buts des Flames. En ce qui concerne le dernier patineur de cette liste, il s’agissait de sa toute première réussite dans la Ligue nationale.

Bo Horvat et J.T. Miller ont fait scintiller la lumière rouge pour les Canucks. En vertu de ce revers, la formation de Vancouver termine sa campagne au dernier échelon de la section Nord.