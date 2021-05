Eleider Alvarez change d’entraîneur

Eleider Alvarez a mis fin à son association avec son entraîneur Marc Ramsay et son gérant Stéphane Lépine dans les derniers jours. L’ancien champion du monde a décidé de confier sa carrière au réputé entraîneur Pedro Diaz.

La semaine dernière, Alvarez (25-2, 13 K.-O.) a rencontré avec son promoteur Yvon Michel afin de mettre cartes sur table avec lui. Il lui a présenté son projet d’aller faire un essai dans le gymnase de Diaz qui est situé à Miami.

Le Mondo Boxing GYM est réputé dans le monde de la boxe. Plusieurs boxeurs de renom s’y entraînent comme Guillermo Rigondeaux, Ivan Baranchyk ainsi que les poids lourds Filip Hrgovic et Tyrone Spong.

Diaz est bien connu au Québec. Pendant deux ans, il a travaillé pendant chez GYM avec Jean Pascal, David Lemieux, Oscar Rivas et... Alvarez.

«Tout s’est fait de façon cordiale et c’est Eleider qui a fait toutes les démarches. On tenait à ce que ça soit comme cela, a indiqué Yvon Michel au "Journal de Montréal". On l’appuie dans sa décision d’aller là-bas et il a eu son premier entraînement [mardi].»

«Au Mondo, il se retrouvera dans un gymnase où il sera entouré de boxeurs latinos. Ça parlera espagnol autour de lui.»

Par contre, Michel fait une mise en garde pour un possible retour sur le ring.

«Eleider et Pedro me feront des rapports hebdomadaires de la situation. J’ai confiance à ce que Pedro va me dire. Il n’a jamais été un entraîneur de compromis. Si Eleider se traîne les pieds, il va le savoir assez rapidement.»

«S’il parvient à nous convaincre, il pourrait avoir un combat, mais on n’est pas encore rendu à ce point. S’il atteint cet objectif, ce sera un combat de remise en forme. Pas question de l’envoyer contre un autre boxeur qui est classé mondialement.»

Alvarez ne s’est pas battu depuis le 22 août 2020, alors qu’il avait subi une défaite par knock-out contre Joe Smith fils à Las Vegas.

Question de temps?

Après son revers, l'entraîneur Marc Ramsay avait été virulent envers Alvarez. Il n’avait pas hésité à affirmer que son protégé devait songer sérieusement à la retraite.

L’athlète de 37 ans, lui, était persuadé qu’il avait encore de l’essence dans le réservoir. Son promoteur Yvon Michel voulait en avoir la preuve, car il avait des offres sur la table pour des combats impliquant le Québécois d’origine colombienne.

Toutefois, selon nos informations, l’ancien champion du monde WBO des mi-lourds ne s’entraînait pas depuis plusieurs semaines. Ramsay et son préparateur Marc-André Wilson ne le voyaient plus dans leur gymnase respectif sur une base régulière.