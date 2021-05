Un poste important chez les Leafs pour Danielle Goyette

Les Maple Leafs de Toronto ont effectué une annonce importante, lundi, en accordant le titre de directrice du développement des joueurs à Danielle Goyette.

La Québécoise sera d’ailleurs appuyée par une autre figure marquante du hockey féminin au pays, car Hayley Wickenheiser a été promue à la fonction de directrice senior du développement des joueurs.

Goyette oeuvrait comme entraîneuse-cheffe de la formation féminine des Dinos de l’Université Calgary depuis 2007. Elle avait mené sa troupe vers la conquête du championnat national en 2012. La Québécoise a également travaillé comme assistante derrière le banc de l’équipe canadienne à trois occasions, remportant la médaille d’or aux Mondiaux de 2012 et aux Jeux olympiques de 2014, entre autres.

Sur la patinoire, elle a empoché deux titres olympiques avec Équipe Canada durant sa carrière de 16 ans et a agi comme porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver de 2006 à Turin.

«Ce ne fut pas une décision facile à prendre, a-t-elle admis dans un communiqué des Dinos, qu’elle quitte avec tristesse. J’ai aimé mon boulot et la possibilité de travailler à l’Université de Calgary. J’ai grandi beaucoup en tant que personne et entraîneuse, tout en ayant l’opportunité de côtoyer autant de gens exceptionnels. Je me compte chanceuse d’avoir pu faire une différence chez plusieurs jeunes.»

«D’un autre côté, c’est un honneur de pouvoir me retrouver au sein d’une des meilleures organisations sportives au monde, a-t-elle ajouté à propos de son nouvel employeur. Cette occasion était trop belle pour la laisser passer. C’est un nouveau défi et je regarde vers l’avant pour cet emploi chez les Maple Leafs et les Marlies [le club-école évoluant dans la Ligue américaine]. Un changement de ville et de poste constituera un ajustement à faire, mais je me concentre sur ce prochain chapitre de ma vie.»

Pour sa part, Wickenheiser a joint les rangs des Leafs le 23 août 2018 comme assistante au directeur du développement.

Les Leafs se préparent à affronter le Canadien de Montréal au premier tour des séries. Les hostilités s’amorceront jeudi.