Les Canadiens et les Maple Leafs s’affronteront en séries pour la première fois depuis 1979. Toutefois, les deux équipes ont bien failli s’affronter en finale de la Coupe Stanley en 1993, remportée par le Tricolore...

Félix Potvin était alors le gardien des Leafs. Ceux-ci affrontaient les Kings de Los Angeles et un certain Wayne Gretzky en finale d’association. Tout le Canada souhaitait une finale Canadiens-Leafs.

Toutefois, lors du sixième match, alors que c’était toujours l’égalité en fin de semaine, une pénalité contre Doug Gilmore, des Leafs, n’a jamais été appelé par les officiels. Si bien qu’en prolongation, les Kings ont marqué pour propulser la série à sa limite. Lors du septième et ultime match, Gretzky a connu ce qu’il a qualifié lui-même de «meilleur match en carrière» en récoltant trois buts et une passe. Les Kings ont atteint la finale et la suite fait maintenant partie de l’histoire.

Toutefois, Potvin est encore un peu amer de l’issu de cette demi-finale historique. D’autant plus qu’avec l’enjeu doublement important, l’engouement est extraordinaire autour d’une possible finale toute canadienne.

«Étant Montréalais, c’est évident que je gardais un œil sur cette série et j’en entendais beaucoup parler par mes amis et ma famille», a mentionné celui qui était alors une recrue à Louis Jean dimanche soir.

Le Québécois a mentionné que «c’est la série la plus excitante à n’avoir jamais eu lieu».

Voyez l'entrevue avec Félix Potvin dans la vidéo ci-dessus.