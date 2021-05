Leylah Fernandez voit ses performances récompensées

La Québécoise Leylah Fernandez a été récompensée pour ses performances lors de la récente victoire de 4 à 0 du Canada contre la Serbie à la Coupe Billie Jean King, recevant le prix Heart, lundi.

Fernandez, 69e au classement de la WTA, avait vaincu Olga Danilovic (7-5, 4-6 et 6-4) et Nina Stojanovic (3-6, 6-3 et 6-4), lors d’une rencontre de barrage entre les deux pays, les 15 et 16 avril dernier. Les Canadiennes participeront ainsi aux épreuves de qualifications pour les Finales de 2022.

La Britannique Katie Boulter, la Polonaise Magdalena French et l’Ukrainienne Elina Svitolina étaient également en lice pour ce prix qui «honore les joueuses qui ont représenté leur pays avec distinction, qui ont fait preuve d’un courage exceptionnel sur le court et qui ont démontré un engagement remarquable envers leur équipe lors de la Coupe Billie Jean King».

C’est le vote du public qui a départagé les finalistes. La lauréate a ainsi reçu un chèque de 3000 $ devant être remis à un organisme de bienfaisance. Fernandez a choisi de verser la somme à la Table de sécurité alimentaire de Villeray, à Montréal.

«Je suis honorée et extrêmement ravie de remporter le prix Heart, a réagi Fernandez, selon un communiqué de Tennis Canada. Merci beaucoup aux amateurs qui ont voté. Représenter mon pays et faire partie d’une équipe aussi formidable signifie beaucoup pour moi. Félicitations à toutes les finalistes. Après une année si difficile pour nous tous, c’est incroyable d’avoir l’occasion de célébrer la bonté et de la transmettre. Merci beaucoup. Go Canada Go!»