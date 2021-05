Barry Trotz s’attend à une «partie d’échecs»

Louant le travail de son vis-à-vis Mike Sullivan, l’entraîneur-chef des Islanders de New York, Barry Trotz, s’attend à jouer une «partie d’échecs» à compter du deuxième match de la série face aux Penguins de Pittsburgh.

La troupe new-yorkaise a remporté le premier duel au compte 4 à 3 en prolongation chez l’ennemi, dimanche. La situation sera toutefois bien différente mardi, puisque les Penguins travailleront très fort pour apporter les ajustements nécessaires.

«Je pense que nous reconnaissons qu’il faut considérer chaque match comme un événement particulier et que vous devez passer à autre chose, bon ou mauvais résultat, a dit Trotz, lundi, en vidéoconférence. Vous essayez de vous améliorer si vous gagnez ou si vous perdez.»

«[Lundi], il s’agissait de reposer les corps et de se mettre dans le bon état d’esprit pour mardi.»

Les joueurs des Islanders s’attendent eux aussi à une opposition encore plus forte des Penguins, qui commencent certainement déjà à ressentir le sentiment d’urgence d’agir.

«C’est une course [jusqu’à] quatre victoires et nous avons fait du bon travail pour obtenir la première, a dit l’attaquant Matt Martin. Maintenant, notre objectif est de prendre l’avance 2 à 0. Nous savons que ce sera difficile, c’est une bonne équipe de hockey. Ils joueront un match désespéré et nous devons juste être au sommet de notre forme pour ce qui nous attend.»

Plus de partisans

L’un des principaux défis auxquels seront confrontés les Islanders n’aura toutefois aucun lien avec la stratégie ou la formation des deux équipes. En effet, la capacité du PPG Paints Arena passera de 25 % à 50 % pour le deuxième duel.

Et les Penguins pourraient également compter sur le retour d’Evgeni Malkin, qui s’est absenté pour le premier match en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

«Il peut faire la différence, a concédé Trotz. Cela changera-t-il quelque chose pour nous? Non. Nous devons jouer de la même manière, que ce soit contre [Sidney Crosby], [Jeff] Carter ou Malkin.»

«Notre concept est un concept d'équipe et ça ne changera pas vraiment. Vous savez malgré tout qu’il a certaines qualités uniques en tant que joueur qui vont rendre l’équipe meilleure.»