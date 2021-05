La coupe Stanley, ensuite un contrat pour Ovechkin

L’attaquant vedette des Capitals de Washington Alex Ovechkin se retrouvera sans contrat à la fin de la saison, mais cela ne l’inquiète pas du tout, lui dont l’énergie et la concentration sont entièrement dédiées à l’obtention d’une deuxième conquête de la coupe Stanley.

Même si la fin de son contrat signifie la liberté de choisir son prochain club, ni Ovechkin, ni les Capitals croient en arriver à un scénario où la vedette devrait quitter Washington.

«Je ne suis pas inquiet, de dire le numéro 8 de la formation de la capitale américaine, dont les propos ont été repris par le site NHL.com, vendredi. Pourquoi est-ce que je m’inquièterais de ça?

«Nous voulons gagner. Nous voulons gagner une autre coupe Stanley pour la ville et pour nous autres.»

Des sentiments partagés par le propriétaire de l’équipe Ted Leonsis.

«Alex est avec nous depuis très longtemps et il a confiance en nous et sait que la chose la plus importante en ce moment, ce sont les séries éliminatoires, et nous y sommes, de dire Leonsis. Je ne suis pas inquiet [de la situation]. Il n’est pas inquiet. Notre préoccupation en ce moment demeure les Bruins [de Boston].»

Être en santé

Le capitaine des Capitals a vécu une saison pour le moins inhabituelle, selon ses propres critères. L’athlète de 35 ans a manqué 11 matchs, un sommet personnel en une seule saison, en raison de la COVID-19 et d’une blessure au bas du corps. De plus, «Ovi» n’a pas été en mesure de franchir le cap des 30 buts pour la première fois de sa carrière, lui qui en compte 24 en 45 duels.

«C’était étrange, mais nous comprenons tous que je dois être prêt pour les séries éliminatoires, ajoute-t-il. Alors, on ne se presse pas. Si ç’avait été les séries éliminatoires, j’aurais joué, mais je voulais être à 100 %. Je voulais m’assurer d’être en santé.»

- La série entre les Capitals et les Bruins s’amorce samedi soir. Le duel est présenté, dès 18h30 avec l'avant-match, sur les ondes de TVA Sports 2.