Nikita Kucherov se sent prêt

Alors qu’il s’apprête à revenir au jeu au premier tour des séries après avoir manqué la saison entière à la suite d’une opération à la hanche, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov est confiant de pouvoir reprendre le rythme assez rapidement.

«Je vais devoir m’ajuster vite et tenter de ralentir le jeu le plus que je peux. Je vais utiliser mes habiletés et ma tête pour penser et pour faire les jeux. Je vais m’ajuster à la vitesse tout au long des séries. Avec un peu de chance, ça ne sera pas trop long», a indiqué l’attaquant russe dans une entrevue rapportée par LNH.com.

Kucherov a été opéré en décembre et a rejoint le Lightning à l’entrainement il y a deux semaines. Il devrait jouer lors du premier affrontement de la série entre le Lightning et les Panthers de la Floride, dimanche.

«Je me sens vraiment bien, a dit Kucherov. Rien ne me dérange. Je me sens fort et mieux qu’avant.»

Yanni Gourde a témoigné des progrès de son coéquipier depuis qu’il est de retour à l’entrainement. L’attaquant québécois est heureux de constater que Kucherov n’a rien perdu de sa touche.

«Il fait des jeux sur l’avantage numérique que personne d’autre n’arrive à voir et c’est dur de l’affronter dans ces situations. Il t’induit en erreur et est très difficile à lire, a dit Gourde. C’est le fun de le voir aller et qu’il soit de retour avec nous sur la glace.»

Prudence

Bien que tous soient impatients de revoir Kucherov en situation de match, l’entraineur-chef du Lightning Jon Cooper veut quand même être prudent avec son joueur-vedette.

«Je ne peux pas dire Kucherov revient, tous les problèmes sont réglés. Ce serait la mauvaise façon de voir les choses, a lancé Cooper. C’est un joueur exceptionnel dans cette ligue. Il provoque des choses et il fait mieux que la plupart des autres dans certaines situations. Mais nous devons être prudents puisqu’il n’a pas joué de match depuis presque huit mois. Il est reposé, mais il revient d’une opération et nous n’étions pas sûrs qu’il serait prêt pour la première ronde. Il devra retrouver son rythme (...).»