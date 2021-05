Équipe Canada dévoile sa formation complète

La présence des Québécois Maxime Comtois et Nicolas Beaudin était déjà connue. Or, Hockey Canada a annoncé officiellement, vendredi, la formation complète qui se rendra en Lettonie du 21 mai au 6 juin prochain pour le Championnat du monde de hockey sur glace.

Les dirigeants d’Équipe Canada ont dévoilé les noms des 14 attaquants, huit défenseurs et trois gardiens de but qui auront l’honneur de porter les couleurs du pays. Ce sont les Coyotes de l’Arizona, les Kings de Los Angeles et les Blackhawks de Chicago qui ont le plus de représentants dans la formation de l’unifolié.

«Hockey Canada est ravie d’annoncer les 25 joueurs qui ont été sélectionnés pour porter les couleurs du Canada au Championnat mondial 2021 de l’IIHF. Nous savons que les joueurs et les membres du personnel représenteront le pays avec fierté dans notre quête de la médaille d’or en Lettonie», a déclaré le directeur général d’Équipe Canada, Roberto Luongo, dans un communiqué de l'organisation.

L'équipe canadienne comprend également le défenseur Owen Power, qui sera éligible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce dernier a évolué pour l’Université du Michigan, dans la NCAA, en 2020-2021.

«Notre formation se veut une combinaison de joueurs d’expérience et de jeunes hockeyeurs talentueux, et nous sommes heureux pour ces joueurs qui auront la chance d’endosser l’uniforme de leur nation pour une première fois», a ajouté l’ancien gardien de la LNH.

Le Canada amorcera son parcours au Championnat du monde le vendredi 21 mai, avec un duel face à la Lettonie.

Adin Hill – Gardien – Coyotes

Darcy Kuemper – Gardien – Coyotes

Michael DiPietro – Gardien – Canucks

Branden Schneider – Défenseur – Rangers

Colin Miller – Défenseur – Sabres

Owen Power – Défenseur – N/A

Sean Walker – Défenseur – Kings

Mario Ferraro – Défenseur – Sharks

Kevin Bahl – Défenseur – Devils

Troy Stecher – Défenseur – Red Wings

Nicolas Beaudin – Défenseur – Blackhawks

Liam Foudy – Attaquant – Blue Jackets

Dillon Dubé – Attaquant – Flames

Jaret Anderson-Dolan – Attaquant – Kings

Gabriel Vilardi – Attaquant – Kings

Adam Henrique – Attaquant – Ducks

Justin Danforth – Attaquant – Blue Jackets

Nick Paul – Attaquant – Sénateurs

Brandon Hagel – Attaquant – Blackhawks

Michael Bunting – Attaquant – Coyotes

Connor Brown – Attaquant – Sénateurs

Maxime Comtois – Attaquant – Ducks

Brandon Pirri – Attaquant – Blackhawks

Andrew Mangiapane – Attaquant – Flames

Cole Perfetti – Attaquant – Jets