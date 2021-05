Début de saison retardé dans la LBJÉQ

La Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) retardera son début de saison, prévu initialement le 29 mai, d’au moins quelques jours.

La nouvelle a été annoncée, jeudi, par voie de communiqué, la décision étant expliquée par l’incertitude concernant le relâchement de certaines mesures sanitaires. Les 13 équipes du circuit ont voté à l’unanimité pour retarder le début de la campagne, mercredi soir, au terme d’une réunion d’urgence.

«Nous sommes évidemment à la merci de la fin de la pandémie de COVID-19 depuis

maintenant plusieurs mois, a affirmé le président de la LBJEQ, Rodger Brulotte. Comme on l’a fait l’an passé, on ne veut prendre aucune chance inutile envers nos joueurs, nos entraîneurs, nos dirigeants et nos partisans. Nous sommes certains que ce retard ne sera pas de longue durée, mais il nous permettra d’être mieux préparés.»

Pour le moment, plusieurs scénarios sont à l’étude, mais tous ces scénarios pointent vers une campagne 2021 qui commencerait quelques jours après le 29 mai. À ce moment-ci, on croit qu’une saison complète de 32 matchs sera par ailleurs maintenue.