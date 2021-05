Vladimir Guerrero sonne encore la charge

Vladimir Guerrero fils a une fois de plus fait résonner son bâton, produisant trois points dans une victoire de 5 à 3 des Blue Jays de Toronto face aux Braves, mardi à Atlanta.

Le joueur de premier but a créé deux fois l’égalité dans cette rencontre. Il a tout d’abord claqué un circuit de deux points au champ opposé en sixième manche, puis il a été à l’origine d’un autre point à l’aide d’un simple en huitième.

Teoscar Hernandez (simple) a ensuite donné l’avance aux visiteurs, puis Cavan Biggio (but sur balles) a permis à Bo Bichette de marque le point d’assurance avant la fin de l’avant-dernier engagement.

Le partant des Jays, Robbie Ray, a concédé trois points en vertu de cinq coups sûrs et un but sur balles alloués en six manches. Il a par ailleurs effectué 10 retraits sur des prises. La victoire est allée au dossier de Trent Thornton (1-0), qui était sur la butte en septième manche.

Jordan Romano a quant à lui effectué les trois derniers retraits du match pour enregistrer un premier sauvetage cette saison. Il s’est néanmoins compliqué la tâche en permettant à deux joueurs de se rendre sur les sentiers. Ehire Adrianza a toutefois frappé un ballon permettant à Hernandez d’effectuer facilement le dernier retrait au champ gauche.

Dans l’autre camp, A.J. Minter (1-1) a subi la défaite, donnant trois points lors du huitième tour au bâton sans effectuer le moindre retrait. Un simple d’Ozzie Albies, puis des circuits en solo de Ronald Acuna fils et de Marcell Ozuna ont été à l’origine des points des Braves.

Il s’agit d’une quatrième victoire en autant de matchs pour la formation torontoise contre les Braves cette saison. Le club de la Géorgie aura l’occasion de mettre un terme à cette séquence dès mercredi lors du deuxième duel de cette série de trois.