Les Foreurs balaient l’Océanic et accèdent aux demi-finales

Les Foreurs de Val-d’Or ont complété le balayage en trois parties face à l’Océanic de Rimouski en vertu d’une dominante victoire de 8 à 2, mardi au Centre Vidéotron, pour obtenir leur billet pour les demi-finales de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Jordan Spence, Samuel Poulin et Nathan Légaré ont tous les trois réussi des doublés en plus d’ajouter une mention d’aide à leurs dossiers respectifs. Justin Ducharme et Justin Robidas ont été les autres marqueurs. Xavier Bernard s'est fait complice de trois filets.

Devant la cage, Jonathan Lemieux n’a eu à effectuer que 15 arrêts pour mériter la victoire, bien qu’il ait failli deux fois, devant Adam Raska et Alex Drover. Il n’a été la cible que de 49 lancers depuis le début de la série.

L’histoire a été bien différente pour les hommes masqués de Rimouski, qui ont fait face à un barrage de 48 rondelles lors de ce seul duel. Creed Jones a cédé six fois sur 23 tirs avant d’être retiré par son entraîneur-chef Serge Beausoleil environ à mi-chemin dans la rencontre. En relève, Raphaël Audet a bloqué 23 tirs.

La formation de l’Abitibi-Témiscamingue a ainsi remporté les trois parties par un pointage cumulé de 17 à 4.