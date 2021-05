Daniel Walcott a réalisé son rêve en disputant son premier match dans la LNH, lundi.

Le joueur du Lightning de Tampa Bay a accordé une généreuse entrevue à Louis Jean dans laquelle il raconte comment il a pu vivre cette journée historique.

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«J'ai d'abord pensé à mes parents. Ils ont dédié tellement de temps et d'énergie pour moi. Ils m'ont amené à l'aréna et dans des tournois partout aux États-Unis et en Amérique du Nord. J'ai aussi pensé à tous mes amis qui m'ont suivi pendant mon parcours qui a été long. Maintenant, j'ai eu la chance de jouer un match dans la LNH.»

Rookie lap is in the books for @wallyd19!! 🙌 pic.twitter.com/993OwYN2kM — x - Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 10, 2021

Ce premier match était d'autant plus significatif pour Walcott, puisqu'il était accompagné de deux Noirs comme coéquipiers, Mathieu Joseph et Gemel Smith. Les trois joueurs ont d'ailleurs amorcé la rencontre sur le même trio, une première dans l'histoire de la LNH.

«C'était mon premier match, mais j'ai eu la chance de faire partie de l'histoire. Je sais qu'il y a d'autres Noirs dans la ligue. Je me souviens que les Oilers d'Edmonton en ont déjà eu cinq ou six. Faire partie de l'histoire, c'est vraiment incroyable. Je n'aurais pas pu choisir deux meilleurs gars avec qui vivre ça.»

L'ancien de l'Armada souhaite maintenant devenir un modèle pour les jeunes, comme d'autres joueurs l'ont été pour lui avant.

«Mon joueur préféré, quand j'étais plus jeune, était Jarome Iginla. De le voir surmonter tous les obstacles jusqu'à se rendre capitaine des Flames, c'était inspirant. On espère juste pouvoir avoir le même effet sur les jeunes aujourd'hui. Si on pouvait le faire, ce serait incroyable.»

Celui qui a laissé tomber les gants contre Kevin Connauton a également souligné le bel esprit d'équipe qui règne chez le Lightning. Il a reçu le support des grandes vedettes de l'organisation pour son premier match.

«Hedman et Stamkos sont venus nous voir. Ils étaient là et ils étaient autant excités que moi pour mon premier match. J'étais dans une zone de confort. Je me sentais comme si c'était un match à Syracuse. C'était juste vraiment incroyable.»