Denis Casavant prédit une victoire des Panthers

Le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride s’affronteront pour une première fois en séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année et l’animateur Denis Casavant donne l’avantage à ceux-ci.

Avec les Hurricanes de la Caroline, qui ont finalement terminé au sommet, les Panthers et le Lightning se sont livré une lutte de tous les instants pour la suprématie de la section Centrale. Les Panthers ont finalement terminé deuxièmes, quatre points devant les champions en titre de la coupe Stanley.

Les Panthers ont d’ailleurs eu l’avantage dans leur série de huit parties de saison régulière face à leurs rivaux floridiens cette année, montrant une fiche de 5-2-1.

«Je pense que les Panthers vont surprendre le Lightning au premier tour et accéder à la finale de section contre le gagnant de la série entre les Hurricanes et les Panthers de la Floride», a prédit Casavant lors de son balado «Du champ gauche», mardi.

Équipe transformée

Casavant, qui a décrit plusieurs matchs des Panthers cette saison, surtout depuis la date limite des transactions, s’est dit impressionné par le jeu de l’équipe. Il a également donné beaucoup de crédit au directeur général Bill Zito, qui a, selon lui, apporté les changements nécessaires, autant pendant la saison morte qu’au cours de la campagne.

«C’est une équipe vraiment transformée, a-t-il avancé. L’an dernier, on disait que les Panthers étaient un peu trop faciles à affronter. En termes de sport, un peu "soft". Ce n’était pas la formation la plus physique. Défensivement, on a fait des changements. On a voulu changer l’identité de l’équipe.»

«On a ajouté Sam Bennett à la date limite des transactions et depuis son arrivée, c’est un joueur transformé. Il s’est imposé comme deuxième joueur de centre. Quinze points en 10 matchs pour terminer la saison. C’est impressionnant, ce qu’il a été en mesure de faire.»