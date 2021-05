Même si les dernières saisons ont été difficiles pour les Sénateurs d’Ottawa, leurs partisans restent fidèles. Parlez-en à Tim Stützle...

La recrue des Sénateurs a été surpris par une dizaine d’enfants, lundi, qui ont lancé des casquettes dans sa cour arrière pour célébrer son premier tour du chapeau en carrière, samedi contre les Jets de Winnipeg.

De passage à l’émission JiC mardi soir, l’un des coéquipiers de Stützle, Thomas Chabot, a été agréablement surpris de voir tous ces jeunes partisans souligner l’exploit de la jeune vedette des Sens.

«C’est spécial» a souligné le défenseur, qui est ravi de voir que malgré la COVID et la saison en dents de scie que l’équipe de connaître, les partisans leurs sont encore fidèles : «Le fait que les jeunes partisans présents qui sont venus encourager ''Jimmy'' est assez extraordinaire et en même temps ça montre à quel point nos partisans sont passionnés. Ils nous suivent même s’ils ont pas eu la chance de venir voir un match à notre domicile cette saison et de les voir nous supporter comme ça c’est vraiment plaisant et très spécial.»

Chabot a aussi souligné le brio du jeune allemand, qui a 19 ans, fait déjà partie des piliers de l’équipe, lui qui a inscrit 29 points, dont 12 buts, en 52 matchs, à sa première saison, avec une partie à compléter.

«C’était aussi très chouette de voir Tim Stützle marqué un premier tour du chapeau. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu’on va le voir en marquer d’ici la fin de sa carrière. Plus on a avancé au courant de la saison, plus il devenait confiant» a souligné le Québécois au sujet du troisième choix du plus récent repêchage.

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.