Plus de responsabilités pour Guillaume Marx et Sylvain Bruneau

La fédération nationale de tennis a annoncé lundi que les entraîneurs Guillaume Marx et Sylvain Bruneau avaient été nommés respectivement chef de la performance et chef du tennis féminin professionnel et de transition.

Tennis Canada a présenté une nouvelle structure organisationnelle relative à ses programmes de développement de l’élite; celle-ci sera sous la responsabilité de Hatem McDadi, vice-président principal du développement de l’élite. Ainsi, en vertu de ses nouvelles tâches, Marx supervisera le Centre national de tennis et les centres d’entraînement régionaux situés à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary, et qui regroupent les meilleurs joueurs de 14 ans et moins de chaque région. L’ancien instructeur de Félix Auger-Aliassime dirigera le programme de tennis masculin professionnel, y compris la Coupe Davis et le programme olympique masculin.

«Lorsque j’ai accepté un rôle au sein de Tennis Canada en 2006, j’étais loin de me douter que cette aventure au Canada durerait aussi longtemps, a mentionné Marx dans un communiqué. Montréal est certainement devenue une ville d’adoption pour ma famille et moi. J’ai eu la chance d’être aux premières loges pour observer le changement de culture qui s’est opéré dans la dernière décennie pour le tennis canadien et je compte bien tout faire pour que nous puissions continuer de connaître autant de succès sur la scène internationale. Je suis très motivé par l’idée de prendre plus de responsabilités dans le développement de nos joueurs professionnels ainsi que notre relève. J’ai une solide équipe en place et mon objectif est de la renforcer encore plus. Je suis convaincu que la nouvelle structure nous permettra de consolider la nouvelle place du Canada sur l’échiquier mondial.»

De son côté, Bruneau continuera de diriger le programme féminin au pays pour les professionnelles et les joueuses en transition, ainsi que le programme de la Coupe Billie Jean King et le programme olympique. Et il poursuivra son travail auprès de Bianca Andreescu.

«Je suis heureux de pouvoir continuer de m’investir et contribuer aux succès du développement du tennis féminin au pays, a-t-il émis. Déjà, depuis mes débuts chez Tennis Canada, j’ai pu voir une très belle évolution et j’ai eu la chance d’accompagner et de soutenir de grandes athlètes. Nous avons une belle relève qui s’annonce et nous avons certainement de grandes ambitions pour les années à venir.»

Robichaud aussi

Également, deux nouveaux postes stratégiques seront pourvus dans les prochaines semaines : celui de chef du développement des 15 ans et moins (relève), qui assurera également le lien avec les partenaires, associations provinciales, les clubs et les académies afin de soutenir le développement des jeunes talents, ainsi que celui de chef de la science et de la médecine du sport, un rôle qui fournira un soutien de pointe pour maximiser les résultats et optimiser la santé de l’ensemble des participants du système de l’élite.

Cette nouvelle structure inclut Jocelyn Robichaud, qui supervisera le développement des entraîneurs de l’élite, en mettant l’accent sur le recrutement d’entraîneurs féminins. Janet Petras agira comme directrice des programmes développement de l’élite et apportera ainsi son soutien à l’administration pour évaluer la structure de compétition, les politiques et les programmes.