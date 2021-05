Bianca Andreescu renonce à un autre tournoi

La Canadienne Bianca Andreescu s’est retirée du tournoi de tennis de Rome, dimanche.

La sixième joueuse au monde en a fait l’annonce par le biais de son compte Instagram.

«Même si j’ai obtenu un diagnostic négatif à la suite de ma période d’isolement à Madrid et que je m’entraînais à pleine capacité dans les derniers jours, les règles du gouvernement italien me font courir le risque d’être à nouveau isolée si je voyage en Italie. Je dois malheureusement me retirer du tournoi de Rome cette année», a indiqué l’Ontarienne de 20 ans.

Rappelons qu’Andreescu avait été contrainte à l’isolement après avoir contracté la COVID-19 en marge du tournoi de Madrid, à la fin du mois d’avril. Elle n’avait d’ailleurs pas participé à cet événement en terre espagnole.

Le dernier match d’Andreescu remonte au 3 avril, lorsqu’elle avait abandonné en finale de l’Omnium de Miami, et ce, en raison d’une blessure à un pied.

À Rome, la représentante de l’unifolié aurait bénéficié d’un laissez-passer pour le deuxième tour, car elle était la sixième tête de série du tournoi.