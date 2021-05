Les Penguins ont fait mentir bien des gens

Ayant assuré leur première place au sein de la section Est, les Penguins de Pittsburgh ont relevé la tête malgré de nombreuses embûches au cours des derniers mois et sont prêts à faire oublier les insuccès en séries éliminatoires des récentes années.

Au grand étonnement de certains observateurs qui croyaient les voir hors du portrait d’après-saison après une sortie douloureuse en ronde de qualification 2020 et plusieurs changements, les «Pens» se sont distingués cette saison. Avec 37 victoires et 77 points, ils ont devancé de solides rivaux comme les Capitals de Washington, les Bruins de Boston et les Islanders de New York.

Pourtant, Pittsburgh a vu le directeur général Jim Rutherford quitter son poste, que Ron Hextall a peu après obtenu. Puis, le club a perdu pas moins de 273 matchs-hommes en raison des blessures. Les Evgeni Malkin, Jason Zucker, Brian Dumoulin et Brandon Tanev sont au nombre des hockeyeurs ayant visité l’infirmerie.

Or, les autres joueurs ont pris le relais avec conviction.

«Ça représente un soulagement. Ce fut vraiment une année différente pour beaucoup de gars à cause évidemment du changement de direction et de la COVID-19 touchant tout le monde, pas seulement dans la Ligue nationale. Je pense que l’organisation a bien contrôlé la situation», a expliqué l’attaquant Jared McCann au site officiel de l’équipe.

«Le groupe s’est soudé. Je pense que c’est le fait le plus important à retenir, a ajouté le joueur d’avant Jake Guentzel. Vous restez coincé dans les hôtels, donc vous côtoyez les gars et après les matchs, vous vivez des moments agréables durant lesquels vous devenez davantage une équipe. Cela a paru sur la glace; nous avions du plaisir collectivement et c’est bien de pouvoir lutter en leur compagnie chaque soir. Je crois que l’esprit de camaraderie est très bon et constitue une partie de l’explication de cette saison.»

Retrouver les bonnes habitudes du printemps

Maintenant, les Penguins peuvent se concentrer sur les séries et souhaitent racheter leurs mauvaises performances de l’an passé. Les hommes de l’entraîneur-chef Mike Sullivan avaient baissé pavillon en quatre matchs contre le Canadien de Montréal dans la bulle de Toronto.

Cette fois, ils auront l’occasion d’amorcer les éliminatoires avec l’avantage de la patinoire. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour eux, car ils ont conservé une fiche éloquente de 22-4-2 à domicile en saison régulière.

«On s’est placé dans la meilleure position possible pour les séries en ayant cet avantage. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli», a souligné Dumoulin.

«Dans les dernières années, on s’est fait éliminer rapidement, ainsi ça nous motive plus. On veut gagner plus qu’avant, a déclaré Guentzel. Pour nous, c’est une époque excitante. On est heureux d’être là et on est impatient de commencer.»

Justement, pour Sullivan, il est primordial de garder ses troupiers sur le qui-vive, peu importe le jour où commencera la série de premier tour ou l’adversaire.

«Nous serons prêts, il faut demeurer engagés dans ce processus. C’est ici que le plaisir commence. Voilà ce que j’ai dit à l’équipe. Nous avons accompli une grosse tâche en méritant le privilège de batailler pour la coupe Stanley. C’est la partie la plus valorisante de ce parcours. Et je regarde vers l’avant avec ce groupe de joueurs.»