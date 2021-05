Manchester United fait attendre City

Manchester United a encore remis à plus tard le sacre de City en allant l'emporter 3 à 1 à Aston Villa, après avoir été mené, dimanche lors de la 35e journée, au lendemain de la défaite du leader contre Chelsea (2-1).

En tête contre les Blues, les hommes de Pep Guardiola s'étaient fait renverser en seconde période après avoir eu virtuellement pendant une vingtaine de minutes le trophée entre les mains.

Dimanche, ils l'ont eu également pendant 28 minutes, entre l'ouverture du score superbe de Bertrand Traoré d'une frappe croisée qui a nettoyé la lucarne de Dean Henderson (1-0, 24e) et l'égalisation de Bruno Fernandes sur un pénalty obtenu par Paul Pogba (1-1, 52e).

Un scénario maintes et maintes fois vu cette saison de la part des Red Devils qui ont pris 31 de leurs 67 points après avoir été menés au score.

Ils ont aussi porté leur série d'invincibilité à l'extérieur en championnat à 25 matches, deux de moins seulement que le record absolu des « Invincibles d'Arsenal », entre avril 2003 et septembre 2004.

Mais Manchester United, qui n'a plus qu'un match en déplacement cette saison, à Wolverhampton pour la dernière journée, devra attendre le prochain exercice pour espérer l'égaler ou le dépasser.

Mason Greenwood, quatre minutes après l'égalisation (2-1, 56e) et Edinson Cavani, qui avait remplacé Greenwood, (3-1, 87e) d'une tête décroisée, ont offert trois points très précieux aux Red Devils.

Avec dix longueurs de retard et quatre matches à jouer, contre trois pour City, toute défaite des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer - qui reçoivent Leicester mardi et Liverpool jeudi - donneraient le titre aux Sky Blue.

Mais cette victoire permet surtout à United de reprendre six points d'avance sur Chelsea qui s'était emparé de la troisième place après son victoire in extremis à l'Etihad samedi (2-1).

City pourrait mettre fin au suspense vendredi prochain avec un déplacement à Newcastle, même si les Magpies restent sur une victoire surprise (4-2) à Leicester (4e), vendredi.

Francfort ralenti par Mayence

Francfort a concédé le nul dimanche à domicile face à Mayence (1-1) lors de la 32e journée de Bundesliga, un résultat qui sort l'Eintracht du Top 4, synonyme de Ligue des champions, et fait les affaires de Dortmund.

Quatrièmes avant cette journée, Kevin Trapp et ses coéquipiers, sont désormais cinquièmes et devancés d'un point par le Borussia de Marco Reus, vainqueur de Leipzig samedi (3-2).

Francfort peut tout de même remercier son milieu de terrain australien Ajdin Hrustic, auteur d'une égalisation inespérée en fin de match alors que Karim Onisiwo avait ouvert le score pour Mayence (1-0, 11e).

Tandis que l'Eintracht n'avait rien montré jusqu'àlors, Hrustic a marqué un but pour le moins original. Après une frappe repoussée par un défenseur de Mayence, l'Australien a chuté mais a réussi à reprendre au sol le ballon qui lui était revenu pour lober le gardien adverse (1-1, 86e).

Si ce résultat est frustrant pour Francfort, c'est une bonne opération pour Mayence dans la course au maintien. A deux journées du terme, le club a six points d'avance sur le barragiste Bielefeld, en déplacement en fin de journée chez le Hertha Berlin.

Mayence pourrait jouer un rôle d'arbitre dans la course à la C1 entre Francfort et Dortmund, puisqu'il reçoit le Borussia le week-end prochain alors que l'Eintracht se déplacera à Schalke.

Plus tôt, Cologne s'est en revanche rapproché de la relégation en perdant 4-1 à domicile contre Fribourg.

Avant-dernier avec 29 points, le club rhénan a une longueur de retard sur le Hertha Berlin et sur Bielefeld. Les deux derniers sont relégués en deuxième division et l'antépénultième dispute un barrage contre le troisième de D2.

Mené 2 à 1, Cologne a eu l'occasion d'égaliser, mais Ondrej Duda a glissé au moment de tirer son penalty (62e), puis s'est vu refuser un but pour une main contestée dans les arrêts de jeu. Ce sont au contraire les Fribourgeois qui ont aggravé le score par deux fois dans le temps additionnel.

L'Atalanta se balade à Parme

L'Atalanta Bergame s'est largement imposée sur le terrain du condamné Parme (5-2) dimanche lors de la 35e journée de Serie A pour reprendre la deuxième place du classement chipée samedi par Naples.

Les Bergamasques vont pouvoir regarder sereinement l'affrontement en soirée entre la Juventus (4e) et Milan (5e), deux de leurs rivaux dans la bataille pour le Top 4 synonyme de Ligue des champions la saison prochaine.

Comment souvent, l'Atalanta a fait pleuvoir les buts. Les artificiers du jour sont l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, l'homme en forme de la « Dea » (cinq buts et sept passes décisives sur les huit derniers matches), l'Italien Matteo Pessina, l'inévitable Colombien Luis Muriel, auteur d'un doublé et désormais à 21 buts cette saison, et le Russe Alekseï Miranchuk. L'Argentin Juan Brunetta et le Suisse Simon Sohm ont réduit le score pour les Parmesans.

Dans le même temps, Cagliari est sorti vainqueur du duel pour le maintien contre Benevento. Les Sardes sont allés gagner 3-1 en Campanie et prennent la 16e place avec quatre points d'avance sur leur adversaire du jour qui reste 18e et premier rélégable.

En début d'après-midi, Sassuolo a entretenu ses rêves de qualification européenne en s'imposant sur le terrain du Genoa (2-1) grâce à Giacomo Raspadori et Domenico Berardi, auteur de son 16e but de la saison. Les hommes de Roberto De Zerbi prennent la septième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, et devancent d'un point l'AS Rome qui recevait le relégué Crotone en fin de journée.