«Ça fait tellement de bien» - Alex Labbé

Au bout du fil, Alex Labbé avait peine à cacher ses émotions après avoir obtenu le meilleur résultat de sa saison en série Xfinity, samedi au circuit de Darlington.

«Cette neuvième place représente une victoire pour notre petite équipe, s’est-il exclamé en entrevue téléphonique au Journal. Ça fait tellement de bien. On avait besoin d’un tel résultat.»

Le pilote de Saint-Albert s’est dit particulièrement fier d’avoir pu tenir tête à des pilotes aux moyens beaucoup moins limités.

«Non seulement nous étions les plus rapides parmi les négligés de la course, a-t-il affirmé, mais on a même réussi à devancer des pilotes qui roulent au sein d’écuries de pointe.»

«C’est dire comment on était dans le coup.»

Gragson disqualifié

Labbé a rallié l’arrivée au 10e rang quand le drapeau à damier a signifié la fin de l’épreuve remportée par Justin Allgaier. Mais il a gagné une position au classement final quand Noah Gragson (classé initialement quatrième) a été disqualifié en raison d’une suspension illégale quelques heures plus tard.

Le pilote de 28 ans a souligné que jamais il n’avait été aussi compétitif sur un tracé intermédiaire.

«C’est mon meilleur résultat à vie sur une piste d’un mille et demi, a-t-il raconté. La voiture était rapide dès les premiers tours de roue. Puis, à chacun de nos arrêts, on a réussi à améliorer son comportement. Je dois une fière chandelle à mon équipe.»

Cette écurie (DGM), c’est celle d’un Beauceron d’origine, Mario Gosselin.

«Nos efforts sont enfin récompensés, de renchérir Labbé. Notre début de saison a été compliqué. Nous avons été victimes de nombreuses malchances. Mais quand tout va bien, on peut espérer de belles choses. Cette neuvième place est très motivante.»

Il s’agit de son huitième top 10 en 88 présences à vie en série Xfinity.

Commanditaires recherchés

Si Labbé n’est pas confronté aux mêmes contraintes financières qui ont forcé son jeune compatriote Raphaël Lessard à mettre fin à son parcours prématurément dans la série des Camionnettes, il est toujours à la recherche de partenaires pour boucler sa saison.

La série Xfinity, deuxième division du NASCAR, fera escale à Dover, dans l’État du Delaware, samedi après-midi.

«C’est l’une des rares courses où nous n’avons aucun commanditaire à afficher sur notre voiture, dit-il. Du moins, pour l’instant. Mais, peu importe, on va s’y présenter quand même.»

À Darlington, l’entreprise québécoise Larue, spécialisée dans la fabrication de souffleuses à neige industrielles, est venue prêter main-forte à Labbé.

«Je suis tellement reconnaissant envers toutes ces compagnies qui nous supportent, d’expliquer Labbé. Sans elles, on ne pourrait pas continuer à courir.»

Truex résiste

Martin Truex a su résister à la menace de Kyle Larson en fin d’épreuve pour remporter, dimanche à Darlington, son troisième gain de la saison en Coupe NASCAR.

Le pilote de l’écurie Gibbs signe la 30e victoire de sa carrière dans la discipline-reine du stock-car. Il a mené 248 des 293 tours de la course. Sa domination n’a fait aucun doute.