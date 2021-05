Faute d’argent, Raphaël Lessard met fin à sa saison

La rumeur courait depuis quelques jours et elle maintenant confirmée : Raphaël Lessard est forcé d'interrompre sa saison dans la série des Camionnettes NASCAR.

L'écurie GMS s'est vue dans l'obligation de lui retirer son volant après la septième étape de la saison disputée au Kansas samedi dernier, au cours de laquelle le jeune pilote beauceron s'est classé au huitième rang.

L'entourage de Lessard n'a pas été en mesure de récolter les fonds nécessaires et de convaincre de nouveaux partenaires pour lui permettre de poursuivre son parcours.

«En raison de circonstances malheureuses, Raphaël Lessard ne pilotera plus notre camionnette Chevrolet Silverado pour le reste de la saison 2021, peut-on lire dans le communiqué émis lundi par l'entreprise GMS. Le nom de son successeur sera annoncé plus tard.»

L'Américain Ryan Reed serait, selon plusieurs sources, le candidat le plus sérieux pour le remplacer.

L'entourage de Lessard s'affaire déjà à mettre en place une nouvelle stratégie pour la recherche de financement en vue de l'année prochaine.

Le pilote de 19 ans avait entrepris, en février, une deuxième saison à temps plein dans la troisième division majeure du NASCAR. En 35 départs, il compte 11 top 10 et surtout, une victoire mémorable remportée l'an dernier sur le célèbre anneau de vitesse de Talladega à bord d'un bolide de l'écurie Kyle Busch Motorsports (KBM).

En 2021, il avait obtenu son meilleur résultat à Bristol, le 29 mars, quand il a rallié l'arrivée à la troisième place, et ce, à sa première expérience sur la terre battue.

«Nous y avons toujours cru et nous y croyons encore. Ces dernières années, l’équipe et moi avons concentré tous nos efforts pour accomplir une saison complète dans les hautes sphères de NASCAR et nous y sommes parvenus. Toutefois, nous sommes actuellement dans une situation où nous ne pouvons pas continuer cette saison et c’est difficile de vous dire cela, tout ce que je veux et que j’ai toujours voulu c’est être derrière un volant et gagner», a déclaré Lessard par voie de communiqué.

«Nous ne mettons pas fin à tout ce qui est course automobile. Mon rêve est toujours de faire le Daytona 500 et de voir mes parents assis dans les estrades. Nous sommes ouverts aux opportunités et surtout, nous travaillons avec GMS Racing pour revenir plus fort en 2022; c’est ça, le but», a-t-il ajouté.