Après le CF Montréal, le Crew changerait de nom

Comme le CF Montréal l’a fait en début d’année, le Crew de Columbus a l’intention de changer son nom et son identité visuelle.

Selon ce qu’a appris le quotidien «Columbus Dispatch» dimanche, la formation de l’Ohio changera d’identité pour devenir le Columbus SC.

• À lire aussi: Enfin un but pour Josef Martinez

Le club gardera «le Crew» comme surnom.

Cela rappelle le choix qu’a fait la formation montréalaise d’abandonner le nom «Impact». Comme le CF Montréal, l’équipe de Columbus modifiera également son logo. Celui-ci aura la forme du drapeau de l’Ohio avec le mot «Columbus» au sommet de l’image et le «SC» en bas.

«Récemment, des images ont fait surface représentant un nouveau logo pour le Crew de Columbus, a réagi la formation dans un communiqué. Le Crew et «Black and Gold» restent au cœur de nos préoccupations. Nous continuons à embrasser et à respecter notre héritage, tout en modernisant nos marques au fur et à mesure que notre club et la ville de Columbus évoluent. Nous sommes impatients de les révéler dans leur intégralité dans un avenir proche.»

Toujours selon le «Columbus Dispatch», le principal groupe de partisans du Crew serait en colère et se sentirait trahi par l’équipe. Une autre situation qui rappelle celle de l’organisation de la Belle Province.

Le club de Columbus existe depuis 1994 et est l’une des équipes fondatrices de la Major League Soccer. Le Crew a remporté la Coupe MLS à deux reprises, soit en 2008 et en 2020.