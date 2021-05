Gleyber Torres tranche en 11e manche

Un simple de Gleyber Torres en 11e manche a permis aux Yankees d’arracher une victoire de 4 à 3 aux Nationals de Washington, samedi, à New York.

C’est également Torres qui avait forcé la tenue d’une première manche supplémentaire en produisant le point égalisateur en fin de neuvième manche.

Trea Turner, pour les Nationals, et Mike Ford, pour les Yankees, ont chacun produit un point en 10e manche.

Les deux récipiendaires des trophées Cy Young en 2007, Max Scherzer et Corey Kluber ont entamé le match au monticule.

Scherzer a connu une excellente sortie, n’allouant qu’un point, deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers. Le lanceur des Nationals a également réussi un impressionnant total de 14 retraits au bâton.

Seul le receveur Kyle Higashioka a réussi à trouver la faille, réalisant un circuit en solo aux dépens de Scherzer en troisième manche.

De son côté, Kluber, qui avait remporté le deuxième de ses deux Cy Young avec les Indians de Cleveland en 2017, a été sur la butte pendant cinq manches et deux tiers. Il a accordé deux points, tout en permettant six coups sûrs et trois buts sur balles. Il a aussi passé six frappeurs dans la mitaine.

Les deux lanceurs vedettes n’ont toutefois pas été impliqués dans la décision. C’est plutôt Justin Wilson (1-0) qui a obtenu la victoire et Tanner Rainey (0-2) qui a encaissé le revers.

Ailleurs dans le baseball majeur

À St. Louis, Paul Goldschmidt et Yadier Molina ont chacun produit trois points pour l’équipe locale, dans une victoire de 9 à 8 des Cardinals aux dépens des Rockies du Colorado.

À San Francisco, Austin Slater et Brandon Crawford ont chacun produit trois points dans un gain de 7 à 1 des Giants contre les Padres de San Diego.