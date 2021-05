Un autre international français au Mexique

L'attaquant de l'Olympique de Marseille (Ligue 1) Florian Thauvin, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, rejoindra la saison prochaine les Tigres de Monterrey, a annoncé vendredi le club mexicain sur son compte Twitter.

Thauvin, 28 ans, arrivait en fin de contrat avec le club de Ligue 1 à la fin de la saison et pouvait donc s'engager dans le club de son choix, sans indemnité de transfert. Il avait rejoint l'OM en 2013 et y jouait depuis, en dehors de six mois à Newcastle lors de la saison 2015-2016.

«Le style Tigres, c'est de toujours croire que c'est possible. Bienvenue Florian Thauvin», a écrit le club de Monterrey sur son compte Twitter, en légende d'une vidéo d'actions réussies par Thauvin sous le maillot marseillais.

À la fin de la vidéo, Thauvin apparaît portant le maillot orange et bleu de son nouveau club et souhaite, en espagnol, "bonne chance pour demain" à ses nouveaux équipiers, qui doivent jouer samedi face à l'Atlas de Guadalajara.

En rejoignant les Tigres, Thauvin met fin à l'incertitude qui entourait la suite de sa carrière. Des discussions avaient été ouvertes avec l'OM autour d'une possible prolongation de contrat, mais elles n'ont donc pas abouti.

Thauvin va retrouver à Monterrey un autre Français André-Pierre Gignac, arrivé au Mexique en 2015, lui aussi en provenance de l'OM.