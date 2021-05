Willie Mays a 90 ans

Le légendaire joueur Willie Mays, qui est le plus vieux membre vivant du Temple de la renommée du baseball, a célébré son 90e anniversaire de naissance, jeudi.

Le baseball majeur a souligné largement l’événement avec de nombreux hommages publiés sur son site web.

Considéré par plusieurs comme le joueur de baseball le plus complet de l’histoire, Mays a maintenu une moyenne au bâton de ,302 et frappé 660 circuits durant sa carrière de 22 saisons, entre 1951 et 1973.

Ayant principalement évolué pour les Giants, d’abord à New York et ensuite à San Francisco, il aussi porté les couleurs des Mets en fin de carrière.

Surnommé le «Say Hey Kid», le voltigeur a aussi été reconnu pour ses exploits en défensive, dont son plus célèbre plongeon réalisé aux dépens de Vic Wertz, des Indians de Cleveland, durant le premier match de la Série mondiale, en 1954. Les Giants de New York avaient ultimement remporté cette partie et, quelques jours plus tard, la Série mondiale.