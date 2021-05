Un tour du chapeau pour son défunt père

L’attaquant des Capitals de Washington T.J. Oshie a écrit l’une des histoires les plus touchantes de la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi soir au Madison Square Gardien, inscrivant un tour du chapeau en l’honneur de son père Tim, décédé la veille.

L’exploit d’Oshie a cependant été assombri par les actes de violence ayant ponctué l’affrontement face aux Rangers de New York.

Or, les joueurs des Capitals ont vécu le moment pleinement, entourant Oshie au terme de cette victoire de 4 à 2. Le héros de la soirée est pour sa part devenu particulièrement émotif après avoir marqué son troisième but dans un filet désert.

«J’ai vu qu’il était émotif à la fin, ce qui était compréhensible. J’ai senti qu’il avait besoin d’un câlin et je lui ai dit : "tu es la personne la plus forte que je connaisse"», a témoigné Nicklas Backstrom, tel que cité sur le site web de la LNH.

Tim Oshie, qui souffrait de la maladie d’Alzheimer, est décédé, mardi, à seulement 56 ans. Pour la rencontre, les joueurs des Capitals arboraient d’ailleurs la mention «coach», qui était le surnom du défunt, sur leur casque protecteur.

«Tout d’abord, c’est impressionnant que T.J. ait joué ce soir [mercredi] et, en plus, il a été le meneur, a ajouté Backstrom. Ça doit être tellement difficile. Je ne peux pas imaginer. Nous sommes une famille ici, nous sommes ensemble. Sa perte est aussi la perte de chacun. Nous sommes avec lui.»

«Spectaculaire»

Oshie a réussi son cinquième tour du chapeau en carrière dans la LNH, lui qui a maintenant disputé 854 parties en saison régulière. Sa plus récente performance du genre remontait au mois de mars 2017.

«C’est spectaculaire, a pour sa part qualifié l’entraîneur des Capitals, Peter Laviolette. De passer à travers ce qu’il a vécu et de vouloir venir ici, avec ses coéquipiers et jouer ce match de cette façon, c’est fantastique. Ça en dit beaucoup sur la personne qu’il est et sur ce qu’il signifie pour cette équipe.»