XI MTL: c’est bien meilleur en groupe

Cette semaine, Frédéric et Vincent se demandent si le succès du CF Montréal ne passerait pas par une rotation systématique de l’effectif.

Grâce au travail d’Olivier Renard, le groupe est polyvalent et homogène. Peut-il en tirer profit?

En deuxième partie de l’émission, l’équipe de XI MTL désigne l’équipe la plus impressionnante, la plus décevante et celle dont le classement ne reflète pas la performance en ce début de saison en MLS.