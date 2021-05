Tyler Toffoli plus utile que Brad Marchand?

Tyler Toffoli mérite-t-il de faire partie des trois finalistes au trophée Hart?

La question a fait l’objet d’un débat assez corsé lors du segment «Les Recrues» présenté chaque mercredi à l’émission JiC.

Les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier étaient à couteaux tirés, ayant un avis très tranché à ce sujet... tout comme l’animateur Jean-Charles Lajoie.

«On part avec la prémisse que Connor McDavid va gagner le trophée, a commencé Cloutier. Il reste deux places. Auston Matthews a la meilleure moyenne de but par match depuis Mario Lemieux. Après, tu as du choix : Mark Stone, Aleksander Barkov et Nathan MacKinnon, [entre autres].»

Aux yeux du journaliste de TVA Sports, Toffoli n’a pas sa place parmi de tels noms.

«J’aime bien sa saison, mais il est au 51e rang des pointeurs de la LNH, a-t-il fait valoir. Et quand il a été sur la glace à cinq contre cinq, le CH a marqué 28 buts et en a encaissé 27, donc pas une énorme différence.

«Je trouve que ce serait niveler par le bas un peu. Est-ce que Toffoli a été l’un des francs-tireurs les plus efficaces de la LNH cette saison? Absolument. Mais le trophée Hart est réservé à l’élite avec un E majuscule. Donc, je dirais que c’est davantage représentatif des déboires que le CH a rencontrés sur le plan offensif cette saison.»

Jean-Charles s’est demandé alors bien honnêtement comment Anthony Martineau allait défendre la candidature de Toffoli pour un honneur aussi prestigieux.

«T’es obligé de défendre ça?», lui a-t-il lancé.

Piqué au vif par la façon dont ses deux interlocuteurs ont commencé la discussion, Martineau n’a pu s’empêcher de leur lancer une petite pointe.

Selon le journaliste, la définition même du trophée Hart réside en l’utilité d’un joueur au sein de sa propre équipe. Et c’est justement là, allègue-t-il, que Toffoli fait très bonne figure.

«Je vous trouve très condescendants pour deux gars qui ne connaissent pas la véritable définition du trophée Hart. Ce trophée-là est remis au joueur le plus utile à son équipe. Est-ce que Tyler Toffoli a été utile à son équipe? C’est un euphémisme de dire que oui. Il a inscrit jusqu’ici 19% des buts du club! Seulement deux joueurs de la LNH présentent actuellement un meilleur ratio : Auston Matthews et Sam Reinhart. Mais Reinhart ne compte pas, car les Sabres ont marqué 30 buts cette année.

«Où serait le CH, présentement, sans Tyler Toffoli? La réponse est toute simple : nulle part! À partir du moment où on prend connaissance de tout ça, est-ce que l’utilité de Tyler Toffoli est discutable? Absolument pas!»

Jean-Charles Lajoie n’en démordait pas : le débat n’en est pas un.

«Le vrai débat, c’est est-ce que Toffoli est le joueur de l’année chez le Canadien? Et on a un débat. Parce que, moi, je pourrais défendre Jeff Petry comme candidature même s’il est tombé dans le formol pendant un mois et demi.

«Quand il a joué comme du monde le reste de la saison, il a été un élément déterminant. Et d’autres vont dire Jake Allen. L’auxiliaire que personne n’attendait a maintenant 25 départs.»

Toffoli... comme Iginla en 2003-2004

Amasser aussi peu de points et être finaliste au Hart, est-ce que ç’a déjà été vu? Nicolas Cloutier s’est posé la question et a rappelé la saison de 2003-2004 de Jarome Iginla.

«Il a été candidat au Hart avec 73 points. Mais il y a plusieurs mais. Il avait fini au 1er rang des buteurs et au 16e rang des pointeurs. Mais surtout, il avait amassé 26 points de plus que le 2e meilleur pointeur des Flames et 23 buts de plus que le 2e meilleur buteur de son équipe.»

L’impact de Toffoli au sein des Canadiens, aussi considérable soit-il, n’est pas à la hauteur de celui d’Iginla à l’époque, a expliqué Cloutier.

«Si on projette les statistiques sur 82 matchs cette saison, Toffoli finit avec 19 buts de plus que Josh Anderson, mais il finit avec seulement 6 points de plus que Jeff Petry. Donc ce n’est pas tout à fait comparable à Jarome Iginla en 2003-2004», a-t-il tranché.

Toffoli par rapport aux supervedettes

Pour Martineau, le talent et l’impact des grandes vedettes de la LNH, telles que Connor McDavid et Auston Matthews, ne font aucun doute.

Toutefois, insiste le journaliste, le nom de Tyler Toffoli doit absolument être évoqué aux côtés de ceux de plusieurs autres joueurs-clés.

«Les statistiques, on peut les prendre comme on veut. La vraie question, dans tout ça, est celle-ci : est-ce que Tyler Toffoli fait partie de la liste des joueurs les plus utiles à leur équipe? Oui! Demandez-vous aussi s’il a été, cette année, plus utile que Marchand et Vasilevskiy, par exemple. Pour moi, le nom de l’attaquant du CH mérite amplement d’être mentionné avec ceux des gars que je viens de nommer.

«Je vous répète que le CH, présentement, serait nulle part sans son meilleur buteur. Et pour ceux qui seraient tentés de l’oublier, oui, Toffoli fait partie de l’élite. Il est présentement au quatrième rang de la LNH au chapitre des buts marqués.»

Jean-Charles Lajoie a alors profité de l'allusion à Marchand pour adresser une question de circonstance.

«Où seraient les Bruins, sans lui?»

Anthony Martineau a conclu en ramenant l’exemple de Taylor Hall qui, à sa façon, avait permis aux Devils de participer aux séries en 2017. C’est d’ailleurs la raison principale derrière sa victoire pour l’obtention du trophée Hart.

«Taylor Hall n’était parmi les meilleurs buteurs de la Ligue en 2017. Il était neuvième pour les buts et sixième pour les points. Mais il a quand même amené son club en séries et c’est ce qui a été considéré quand est venu le moment de le faire gagner. Je vous rappelle qu’un but sur cinq du CH, cette année, a été marqué par Toffoli. Les séries éliminatoires, c’est grâce à lui.»

«Justement, où était Hall au classement des pointeurs?», a rétorqué Cloutier, sachant très bien que son collègue avait fait mention du sixième rang, par rapport au 51e rang de Toffoli.

«Une marge, oui! 42 rangs!», a renchéri Jean-Charles.

C’est de façon abrasive que s’est ainsi conclu le débat. La poussière devrait avoir le temps de retomber d’ici le prochain affrontement...